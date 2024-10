video suggerito

Incendio in una casa nel Cremonese, un uom finisce in ospedale per intossicazione Nella giornata di oggi, venerdì 4 ottobre, è divampato un incendio in un garage a Pieve San Giacomo (Cremona): un uomo di 85 anni ha riportato una lieve intossicazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 4 ottobre, è divampato un incendio in un garage vicino all'abitazione di un uomo a Pieve San Giacomo, comune che si trova in provincia di Cremona. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il rogo è esploso poco prima delle 15. Nell'appartamento vicino a dove è divampato il rogo, viveva un uomo di 85 anni che ha riportato una lieve intossicazione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'uomo. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto: i medici e i paramedici lo hanno trasferito in codice verde all'ospedale. Non è in pericolo di vita. L'intossicazione è dovuta all'inalazione del fumo. Non ha riportato altre ferite.

Presenti anche i carabinieri. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il rogo è stato provocato da un corto circuito partito dall'automobile, di proprietà dell'85enne, presente nel box. L'anziano si è accorto che la macchina stava bruciando ed è uscito di casa per togliere il veicolo dal box. Ha deciso poi di desistere. Cosa ha causato il corto circuito è ancora in fase di accertamento. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso di quanto accaduto.