video suggerito

Incendio in zona Palmanova a Milano, fiamme in un capannone: potrebbero esserci persone intrappolate Incendio in zona Palmanova a Milano. Un rogo è divampato in un capannone industriale dove vivevano alcune persone. Molte sono scappate, ma i vigili del fuoco sono a lavoro per cercare di capire se ne siano rimaste intrappolate altre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nella mattinata di oggi, giovedì 19 settembre, è divampato un incendio in un capannone industriale che si trova in zona Palmanova a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, inviati dal comando provinciale del capoluogo meneghino, gli operatori sanitari del 118, la protezione civile e le forze dell'ordine.

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, le fiamme sono scoppiate intorno alle 6.30. La struttura, ormai in disuso, si trova in via Cesalpino angolo con Gerolamo Fra Castoro. Una volta ricevuto l'allarme, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato ben dieci squadre. Il rogo infatti si è sviluppato in pochissimi minuti. All'interno vivono molti senza tetto e senza fissa dimora.

Molti di loro sarebbero scappati, ma i pompieri sono al lavoro per capire se all'interno del capannone siano rimaste intrappolate altre persone. Per questo motivo, la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Presente anche la protezione civile. In questo modo si potrà prontamente intervenire per dare assistenza a eventuali feriti.

Nelle prossime ore si potranno avere maggiori aggiornamenti sia sulla possibilità di trovare o meno persone ferite e sia su cosa possa aver provocato l'incendio. Considerato che lì vivevano alcune persone, è possibile che abbiano acceso loro un piccolo fuoco per riscaldarsi e che sia poi sfuggito al controllo.