Incendio a Milano, rogo in un’azienda agricola a Parco Nord: il video del fienile avvolto dalle fiamme Un incendio scoppiato questa mattina in un’azienda agricola del Parco Nord, nel quartiere Niguarda di Milano, ha provocato un’alta colonna di fumo nero. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono ora sotto controllo. Sono in corso approfondimenti sull’origine del rogo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incendio in un'azienda agricola del Parco Nord, a Milano

Questa mattina un incendio è divampato all'interno di un'azienda agricola nel Parco Nord, nel quartiere Niguarda di Milano. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme che, come si vede in alcuni video diffusi in rete, sembrerebbero aver avvolto alcuni capannoni utilizzati come fienili. Dal luogo dell'incendio si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile anche da lontano.

L'incendio si è sviluppato nella mattina di oggi, martedì 25 marzo, attorno alle 10:20. Ancora ignoto il punto di innesco e che cosa abbia provocato il rogo, che in breve tempo ha bruciato diverse rotoballe di fieno all'interno di un deposito nei pressi di via dei Conti Biglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, inviati con sei autopompe, che sono riusciti a spegnere l'incendio.

Stando alle prime informazioni l'incendio non avrebbe coinvolto persone e non risulterebbero esserci intossicati o feriti, ma sul posto, come da prassi, è comunque stata inviata un'ambulanza del 118. La Questura di Milano è stata allertata dell'accaduto ed è possibile che nelle prossime ora vengano fatti accertamenti sull'origine delle fiamme. Al momento non si sa ancora se si sia trattato di un incidente o se l'accaduto possa essere compatibile con un'azione dolosa.