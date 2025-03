Incendio nella notte al mercato ortofrutticolo di Milano: il video dei capannoni in fiamme Un vasto incendio è scoppiato nella notte tra il 19 e il 20 marzo all’interno del mercato ortofrutticolo di Milano, nell’area sud est della città. Le fiamme hanno avvolto tre capannoni su una superficie di 2.500 metri quadri. Sul posto 15 squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

L'incendio nel mercato ortofrutticolo di Milano (Fonte: video dei vigili del fuoco)

La scorsa notte un incendio è scoppiato nell'area dell'ortomercato di Milano, a sud est della città. Diverse squadre dei vigili del Fuoco sono intervenute per domare le fiamme, che fortunatamente non hanno raggiunto la zona dei distributori di carburanti. Al momento non risultano persone coinvolte e non si registrerebbe un pericolo di contaminazione dell'aria, nonostante l'alta nube di fumo che si è levata, visibile in gran parte della città.

L'incendio è divampato intorno all'una della notte tra il 19 e il 20 marzo, all'interno del mercato ortofrutticolo di proprietà della società Sogemi. Le fiamme hanno colpito in particolare un'area formata da tre capannoni che ricoprono una superficie totale di 2.500 metri quadri, adibiti al carico-scarico e vicini agli ambienti occupati dalle celle frigorifero. Secondo i vigili del fuoco e la Polizia Locale, si tratterebbe di danni ingenti, prevalentemente tra via Vismara e via Lombroso.

I vigili del fuoco al lavoro all'interno dell'area del mercato (Fonte: vigili del fuoco)

Sul posto sono arrivate cinque ambulanze del 118 e quindici squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite a contenere le fiamme e soprattutto a evitare che l'incendio raggiungesse l'area dei distributori di carburanti. L'intervento è servito anche a contenere e abbassare la nube di fumi e detriti. L'area è stata controllata anche dal personale del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), che per ora non avrebbe rilevato contaminazioni nell'aria, anche se l'analisi è ancora in corso. Per il momento non si registrano feriti o persone coinvolte.

Nei pressi della zona interessata dalle fiamme sono rimasti due mezzi dei vigili del fuoco per monitorare l'area. Sul posto anche i carabinieri di Rogoredo per i primi rilievi e per l'avvio delle indagini sull'accaduto. Non è ancora stata resa nota la possibile causa dell'incendio.