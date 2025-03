video suggerito

Incendio all’Ortomercato di Milano, in fiamme oltre 2.500 metri quadrati: si indaga su liti e contenziosi L’incendio è scoppiato nella notte del 20 marzo. Procura di Milano e carabinieri stanno verificando segnalazioni su liti, contenziosi e qualsiasi episodio che possa aver scatenato l’azione dolosa del soggetto ripreso dalle telecamere. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarebbe stato innescato di proposito l'incendio che tra il 19 e il 20 marzo ha distrutto tre capannoni all'interno dell'Ortomercato di Milano, nella zona sud est della città, avvolgendo tra le fiamme una superficie di oltre 2.500 metri quadrati.

Le telecamere di sicurezza di Sogemi, società che gestisce i mercati urbani per conto del Comune, hanno infatti ripreso un uomo scaricare alcuni bancali da un carrello elevatore, per poi cospargerli di benzina e dare loro fuoco: e mentre il soggetto inquadrato dagli occhi elettronici è in via di identificazione, Procura di Milano e carabinieri stanno verificando segnalazioni su liti, contenziosi e qualsiasi episodio precedente che possa aver scatenato quella che, a tutti gli effetti, appare come una vendetta. E che, secondo gli operatori, avrebbe causato "danni ingenti", prevalentemente tra via Vismara e via Lombroso.

Nel frattempo, sull'incendio a Calvairate, stanno indagando anche gli operatori del Nucleo investigativo antincendio (Nia) dei vigili del fuoco, che si interfacceranno con gli inquirenti. L'azione dei pompieri, intervenuti sul posto con 15 squadre in totale, ha anche evitato la dispersione di fumo e detriti nell'aria: la squadra specializzata, NCBR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), ha rilevato una parziale positività all'amianto sul tetto dei capannoni andati a fuoco ma, come confermato dai vigili del fuoco, non si tratta di una circostanza allarmante né per gli operatori che si sono adoperati per spegnere le fiamme né per la salute dei cittadini che abitano nei paraggi del mercato.