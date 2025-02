video suggerito

Scoppia un incendio in un laboratorio alimentare a Milano: quattro le persone intossicate Questa mattina, martedì 18 febbraio, si è verificato un incendio in un laboratorio alimentare di Milano. Erano quattro le persone presenti nelle vicinanze al momento dell’incendio che sono state intossicate dai fumi delle fiamme. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Ghirardi

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alle prime ore di questa mattina, martedì 18 febbraio, si è verificato un incendio in un laboratorio alimentare di Milano. Erano quattro le persone presenti nelle vicinanze al momento dell'incendio che sono state intossicate dai fumi delle fiamme.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incendio si sarebbe verificato poco prima delle ore 7:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del laboratorio alle ore 6:55 a bordo di un'ambulanza in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche il comando dei carabinieri Milano Campagnia, la questura di Milano e i vigili del fuoco Milano Messina.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scoppiato all'interno di un laboratorio di alimentari-pasticceria, in via Boffalora 17, alle spalle del Naviglio pavese, a Milano. Nello specifico, sembra che una cella frigorifera abbia preso fuoco e che il fumo sprigionato dalle fiamme abbia raggiunto le abitazioni al piano di sopra dove si trovavano tre donne di 73, 51 e 44 anni e un uomo di 60, che sono stati temporaneamente evacuati.

All'arrivo dei soccorsi, l'incendio sarebbe stato sedato in breve tempo. A causa dei fumi, però, delle quattro persone presenti, lievemente intossicate, una è stata portata in ospedale dagli operatori sanitari, in codice verde, a scopo prudenziale. Sull'accaduto stanno ora indagando le forze dell'ordine per accertare il motivo dell'incendio e far luce sulla dinamica dell'incidente.