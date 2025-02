video suggerito

Dispersione di sostanze tossiche in un'azienda in Brianza: 4 operai in gravi condizioni Questa mattina si è verificato un rilascio di sostanze tossiche all'interno di un'azienda a Macherio, in provincia di Monza e Brianza. Nello stabilimento erano presenti 4 operai che sono stati trasportati d'urgenza in ospedale.

A cura di Giulia Ghirardi

Questa mattina, lunedì 10 febbraio, si è verificato un rilascio di vapori di sostanze tossiche all'interno di un'attività produttiva a Macherio, in provincia di Monza e Brianza. Nello stabilimento, al momento della dispersione, erano presenti 4 operai che sono stati trasportati d'urgenza in ospedale.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il rilascio di vapori tossici si sarebbe verificato intorno alle ore 8:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dello stabilimento alle ore 8:22 a bordo di due ambulanze e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Monza del Gruppo Compagnie, il comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza e sul posto sarebbe stata inviata anche un'autopompa dal distaccamento di Desio e il carro NBCR ( Nucleare Biologico Chimico Radiologico).

Secondo le prime ricostruzioni, le sostanze tossiche sarebbero fuoriuscite da un impianto per poi disperdersi all’interno dello stabilimento lavorativo dove erano presenti anche 4 operai che, a causa dell'inalamento dei vapori, sono stati trasportati in ambulanza dagli operatori del 118 all'ospedale più vicino di Vimercate in codice giallo per essere sottoposti ad accertamenti e ricevere cure mediche.

Al momento il personale dei vigili del fuoco intervenuto in loco sta svolgendo i monitoraggi necessari all'interno dell'azienda per accertare il motivo della dispersione e far luce sulla dinamica dell'incidente.