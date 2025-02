video suggerito

Evacuati 80 dipendenti di una ditta nel Milanese per la fuoriuscita di una sostanza: lievi malori tra gli operai Nella Conceria Gaiera Giovanni srl di Robecchetto con Induno (Milano) si è verificata la fuoriuscita di una sostanza dalla zona dei laboratori nella mattinata del 10 febbraio. Ottanta dipendenti sono stati evacuati, alcuni di loro avrebbero accusato lievi malori.

A cura di Enrico Spaccini

Circa 80 dipendenti della ditta Conceria Gaiera Giovanni srl di Robecchetto con Induno (nella Città Metropolitana di Milano) sono stati evacuati nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio. Stando a quanto riportato dai vigili del fuoco, si sarebbe verificata la fuoriuscita di una sostanza dalla zona dei laboratori.

Alcuni operai dell'azienda avrebbero accusato lievi malori, ma almeno per il momento non sono stati segnalati problemi gravi. Insieme ai pompieri del Comando di via Messina, sono arrivati anche gli esperti del nucleo Nucleare batteriologico chimico radiologico (Nbcr) per individuare l'origine della sostanza. Al lavoro anche i tecnici di Ats e di Arpa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Articolo in aggiornamento