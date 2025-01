video suggerito

Si introduce in una fabbrica dismessa, 47enne rimane folgorato: è in ospedale Incidente a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Un uomo di 47 anni è entrato in una fabbrica dismessa ed è rimasto folgorato. È stato trasferito in ospedale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio, si è verificato un incidente a Somma Lombardo, comune che si trova in provincia di Varese. Un uomo si è introdotto in una fabbrica dismessa ed è rimasto folgorato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 13 e in un fabbrica tessile che si trova dietro al cimitero e che ha l'accesso in via Briante al civico 151. Il 47enne sarebbe entrato per poter prendere del materiale. Avrebbe iniziato ad armeggiare intorno a una cabina elettrica e sarebbe stato colpito da una scarica a media tensione.

È possibile che pensasse che la cabina fosse dismessa, ma invece era ancora allacciata alla rete elettrica. Questo perché alimenta le altre utenze nella zona. Sono stati allertati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza della croce rossa di Busto Arsizio e l'elicottero.

I medici e i paramedici hanno fornito tutte le cure del caso sul posto: l'uomo ha riportato alcune ferite alle braccia. È stato trasferito all'ospedale Di Circolo di Varese in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.