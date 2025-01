video suggerito

Getta alcol sul fuoco e si ustiona: 36enne trasferito in ospedale Un uomo di 36 anni è stato ricoverato perché si sarebbe ustionato il volto gettando alcol sul fuoco del caminetto: è stato trasferito in ospedale dove è ancora ricoverato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 6 gennaio, un uomo di 36 anni è rimasto gravemente ustionato al volto a causa di un incidente domestico. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Il 36enne è stato trasferito in ospedale: non sarebbe in gravi condizioni.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato a Galliavola, un piccolissimo comune di appena 173 abitanti che si trova nella provincia di Pavia. Il 36enne per alimentare il fuoco nel caminetto di casa, avrebbe versato dell'alcol. La fiamma di ritorno lo avrebbe poi colpito al viso. Con lui, c'erano anche i suoi familiari che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici, dopo avergli fornito le prime cure del caso, lo hanno trasferito al Policlinico San Matteo di Pavia. Dopo una serie di accertamenti, il 36enne è stato portato al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda che si trova a Milano. L'uomo resterà sotto osservazione: fortunatamente non è in pericolo di vita. Nelle prossime ore potrebbero esserci accertamenti sulle sue condizioni di salute.