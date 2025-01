video suggerito

Scoppia un incendio nell’appartamento mentre dorme: 55enne ricoverato per ustioni e intossicazione Un incendio è scoppiato nella notte in un appartamento di Voghera (Pavia). All’interno c’era un 55enne che stava dormendo. I vigili del fuoco sono riusciti a salvarlo e a domare le fiamme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 55enne di Voghera (Pavia) è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Matteo per una seria intossicazione e per diverse ustioni agli arti. La scorsa notte, infatti, l'uomo sarebbe stato sorpreso da un incendio scoppiato all'interno della sua abitazione di via Amendola mentre dormiva. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, che avrebbero notato il fumo uscire dalle finestre dell'appartamento. I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo il 55enne e a domare le fiamme.

L'incendio scoppiato di notte

Stando a quanto riportato da La Provincia Pavese, l'incendio sarebbe scoppiato intorno alle 1 e 30 di notte. Sembra che il 55enne, che vive da solo in una casa popolare di via Amendola a Voghera, sia stato sorpreso nel sonno dal fumo e dalle fiamme che in pochi minuti avevano invaso le stanze dell'appartamento. Lui non si sarebbe accorto del pericolo imminente, poiché stava dormendo.

La centrale operativa dei vigili del fuoco di Voghera ha inviato sul posto una squadra in seguito alla richiesta di intervento arrivata da alcuni vicini del 55enne. Arrivati sul posto, i pompieri hanno trovato la porta dell'appartamento chiusa da dentro, perciò per entrare hanno dovuto forzare una finestra.

Le condizioni del 55enne e le indagini

I vigili del fuoco sono riusciti, poi, a portare in salvo il 55enne e a domare l'incendio. L'uomo è stato soccorso poco dopo dai sanitari arrivati con ambulanza e automedica ed è stato trasportato al San Matteo di Pavia, dove si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione per seria intossicazione e ustioni.

Non è stata ancora individuata l'origine del rogo. Per oggi, lunedì 13 gennaio, è previsto un nuovo sopralluogo da parte degli investigatori dei vigili del fuoco. L'ipotesi è che possa essere stato generato da un cortocircuito o da un mozzicone di sigaretta ancora acceso.