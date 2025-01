video suggerito

Scoppia un incendio in un appartamento a Mantova per una stufa elettrica: 61enne trovato morto in casa Un incendio è scoppiato nelle prime ore del 6 gennaio in un appartamento nel centro di Mantova. I vigili del fuoco hanno trovato l'inquilino, un 61enne, morto a causa delle fiamme.

A cura di Enrico Spaccini

Un 61enne è stato trovato senza vita nel suo appartamento nel centro storico di Mantova nella mattinata di oggi, lunedì 6 gennaio. L'uomo sarebbe morto carbonizzato in seguito a un incendio esploso nella sua camera da letto mentre dormiva. Stando ai primi accertamenti, pare che le fiamme siano divampate da una piccola stufa elettrica che era stata posizionata accanto al materasso. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell'abitazione, il 61enne era già morto.

L'allarme è stato lanciato da una vicina di casa del 61enne, lungo vicolo di Mezzo nel centro di Mantova, perché aveva visto fumo uscire dalla finestra di un appartamento. I vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto per domare l'incendio che, comunque, era rimasto circoscritto nella camera da letto dell'uomo. Per l'inquilino, di origine ucraina, non c'era nulla da fare.

Le indagini di quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri del nucleo Operativo Radiomobile di Mantova e sono ancora in corso. Tuttavia, sembrerebbe abbastanza chiaro che l'incendio sia stato generato da una piccola stufa elettrica che è stata trovata vicino al letto dell'uomo. L'ipotesi è che il 61enne l'avesse azionata per riscaldarsi, ma che, per un qualche tipo di malfunzionamento o a causa di un cortocircuito, abbia preso fuoco alle prime ore del mattino.

Le fiamme, quindi, si sarebbero estese fino al materasso dove si trovava il 61enne. L'incendio ha devastato la camera da letto, senza intaccare gli altri locali dell'abitazione. Tuttavia, l'uomo sarebbe stato sorpreso nel sonno e non avrebbe potuto fare nulla per evitare di rimanere coinvolto nel rogo.