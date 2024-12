Scoppia un incendio a causa di una sigaretta a Monza: donna trovata senza vita in casa

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio.

Una 70enne è deceduta nella mattinata di oggi, giovedì 19 dicembre, in seguito a un incendio scoppiato all'interno della sua abitazione in via Tiziano Vecellio nella periferia di Monza. Stando a una prima ricostruzione, il rogo sarebbe scoppiato probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta, che avrebbe generato le prime fiamme tra vari oggetti che erano stati accumulati nell'appartamento. La donna sarebbe deceduta per le esalazioni sprigionate dai fumi dell'incendio. La polizia locale, insieme a quella di Stato, sta svolgendo gli accertamenti del caso.

La centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto l'allarme intorno alle 7 del 19 dicembre. Le squadre di soccorso sono state inviate alle case popolari di via Tiziano Vecellio. Un incendio era scoppiato all'interno di un appartamento al terzo piano e all'arrivo dei pompieri la 70enne era già senza vita. Secondo quanto riferito dai vicini, la donna viveva in condizioni difficili e l'abitazione era piena di oggetti accumulati.

Una volta messa al sicuro, l'abitazione è stata ispezionata dagli agenti della polizia locale e di Stato che si stanno occupando delle indagini del caso. L'ipotesi più probabile è che il rogo si sia generato da un mozzicone di sigaretta, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Da chiarire anche l'esatta causa del decesso della 70enne. La donna, infatti, potrebbe essere deceduta a causa dei fumi dell'incendio, ma non si esclude anche il malore improvviso o piste legate alle condizioni igienico-sanitarie dell’abitazione. Sul posto è arrivato in mattinata anche Ambrogio Moccia, assessore alla Sicurezza del comune di Monza.