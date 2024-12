video suggerito

Scoppia un incendio in un appartamento a Milano: donna estratta in condizioni critiche Una 90enne è stata soccorsa dai vigli del fuoco nel pomeriggio del 26 dicembre. L'anziana, residente nel quartiere Corvetto di Milano, è stata estratta dal suo appartamento che stava andando a fuoco. Le sue condizioni sono critiche.

A cura di Enrico Spaccini

Intorno alle 17:30 di oggi, giovedì 26 dicembre, in un appartamento al piano terra di una palazzina in zona Corvetto a Milano si è verificata un'esplosione. Sul posto, in via Giacinto Mompiani, sono intervenute con tre mezzi le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale che sono riuscite a estrarre una donna di circa 90 anni. L'anziana, sebbene in condizioni critiche, era ancora viva ed è stata trasportata con la massima urgenza al Policlinico di Milano.

Stando ai primi rilievi effettuati dai pompieri e dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che la 90enne sia un'accumulatrice seriale. Le squadre di soccorso di via Messina che sono riuscite a circoscrivere l'incendio e a mettere in sicurezza l'edificio, infatti, avrebbero trovato nell'abitazione un'importante quantità di materiale accatastato che avrebbe contribuito alla diffusione delle fiamme. Non è ancora chiara l'origine del rogo, gli accertamenti sono ancora in corso. Tutta la scala del condominio corrispondente all'appartamento incendiato è stata fatta evacuare per precauzione, ma nessun'altra abitazione sarebbe rimasta coinvolta.