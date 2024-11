video suggerito

Scoppia un incendio in un appartamento nel quartiere Isola di Milano: gravissimo un 56enne Nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 novembre, è scoppiato un incendio all’interno di un appartamento In via Pergola, nel quartiere Isola di Milano. I sanitari hanno trasportato un 56enne al Niguarda in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

I vigili del fuoco in via Pergola (foto di Chiara Daffini – Fanpage.it)

Un incendio è scoppiato in un appartamento di via Pergola, nel quartiere Isola di Milano, nel pomeriggio di oggi giovedì 28 novembre. Stando alle primissime informazioni, il rogo sarebbe divampato all'interno di un'abitazione al quinto piano di un condominio e avrebbe bruciato divano e altri mobili. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno provveduto a contenere le fiamme e a soccorrere un 56enne. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari che, dopo averlo rianimato, lo hanno trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano.

Le operazioni dei vigili del fuoco in via Pergola (foto di Chiara Daffini – Fanpage.it)

Per il momento, le cause dell'incendio non sono ancora note. Le fiamme avrebbero danneggiato solo l'appartamento dove si trovava il 56enne. L'ipotesi più probabile è che il rogo sia partito in modo accidentale, forse per un presume pentolino lasciato sul fuoco o una sigaretta caduta sul divano. Le indagini sono in corso.

Articolo in aggiornamento