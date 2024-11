video suggerito

Scoppia un incendio in un appartamento di Melegnano per un cortocircuito: sei persone intossicate Un principio di incendio è divampato all’interno di un appartamento di Melegnano (Milano) nella mattinata del 17 novembre. Sei persone sono rimaste leggermente intossicate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio.

Un cortocircuito ha generato un principio di incendio in un condominio di Melegnano (nella Città Metropolitana di Milano) nella mattinata di oggi, domenica 17 novembre. In tutto, sei persone sono state trasportate in ospedale perché leggermente intossicate e per essere sottoposte a ulteriori accertamenti. Le fiamme sono state spente nel giro di poco tempo dai vigili del fuoco del Comando locale che, per precauzione, avevano fatto evacuare l'intero stabile.

Come riportato dal quotidiano Il Cittadino, l'allarme è scattato intorno alle 10 del 17 novembre. A chiamare i soccorsi è stata una famiglia che abita al terzo piano di un palazzo all'angolo tra via Marconi e via Vittorio Veneto a Melegnano, sostenendo che dall'abitazione sottostante provenisse del fumo. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto in una manciata di minuti e hanno fatto evacuare il palazzo.

Nell'appartamento al secondo piano, in effetti, era divampato un principio di incendio in una camera da letto. L'ipotesi più probabile è che una presa della corrente di quella casa, abitata da una donna di 90 anni e dalle sue due figlie, sia andata in cortocircuito generando le prime fiamme. In breve tempo, i pompieri sono riusciti a contenere il rogo e a estinguerlo senza troppa fatica.

Le sei persone che si trovavano all'interno dello stabile al momento dello scoppio dell'incendio sono state affidate alle cure degli operatori sanitari. Nessuno di loro aveva riportato ustioni di qualche tipo, ma presentavano tutti alcuni sintomi riconducibili a una leggera intossicazione. Per questo motivo, sono state trasportate tutte in ospedale dove si sottoporranno a ulteriori accertamenti.