Donna gravissima dopo l’esplosione nella sua casa a Milano: si indaga per una fuga di gas Continuano le indagini sull’esplosione avvenuta in una palazzina in zona Corvetto, a Milano, nella quale è rimasta gravemente ferita una donna di 91 anni. Sembra che a causarla possa essere stata una fuga di gas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sembra che sia stata una fuga di gas a provocare l'esplosione in cui ieri, giovedì 26 dicembre, è rimasta gravemente ferita una donna di 91 anni. Lo scoppio è avvenuto nell'appartamento della vittima, in via Mompiani, nella zona Corvetto, a Milano. A segnalare l'accaduto, attorno alle 17:30 del pomeriggio, è stato un vicino di casa che, allarmato dal botto, ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, che hanno portato in salvo la vittima. I medici e paramedici del 118, inviati sul luogo dell'incidente dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza della Lombardia (Areu), hanno trasportato al Policlinico la 91enne, trovata viva ma in condizioni gravissime. Non si sa se sia in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell'esplosione, un appartamento al piano terra di una palazzina di via Mompiani. Dai primi rilievi si è notato che l'abitazione della 91enne era pieno di oggetti accatastati. Non sono ancora note le cause dell'esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas, ma si sospetta che gli accumuli di oggetti possano aver facilitato la diffusione delle fiamme.

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e per stabilire con certezza la causa dello scoppio.