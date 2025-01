video suggerito

Fuga di monossido di carbonio in un appartamento nel Milanese: muore una donna con il suo cane e il suo gatto Una donna di 85 anni è morta a causa di una fuga di monossido di carbonio mentre si trovava nel suo appartamento a Villa Cortese, nel Milanese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Foto di repertorio

Tragedia in un appartamento a Villa Cortese, nel Milanese. Una donna di 85 anni è morta a causa di una fuga di monossido di carbonio: nonostante i tempestivi soccorsi non c'è stato più nulla da fare. Con lei sono morti anche il suo cane e gatto. Invece sono stati portati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita, i famigliari che si trovavano al piano superiore della palazzina. Con l'anziana viveva la nipote che però al momento della fuga di monossido si trovava al lavoro.

Sul posto in poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco di Legnano con un'autopompa e un'autoscala, il nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, batteriologico) di Milano, i Carabinieri di Busto Garolfo, il personale dell'Ats e i tecnici dell'azienda del gas, oltre a un'ambulanza della Croce rossa e all'automedica.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, verso le 14.30 di ieri 31 dicembre la figlia e il genero della vittima si erano preoccupati perché non riuscivano a sentire la 85enne. Così sono entrati in casa e l'hanno trovato già morta. Per la signora anziana non c'è stato più nulla da fare. Mentre la coppia che ha provato a soccorrerla è stata trasferita al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

Intanto i tecnici si sono messi al lavoro per capire cosa fosse accaduto: subito hanno scoperto la fuga di monossido di carbonio. Per precauzione è stata fatta evacuare tutta la palazzina che è stata messa sotto sequestro.