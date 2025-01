Incendio in un condominio a Varese, evacuato il palazzo: non si esclude l’origine dolosa

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 10 gennaio, si è verificato un incendio a Varese. I vigili del fuoco, che sono intervenuti con un'autoscala e un'autopompa serbatoio, hanno fatto evacuare il condominio. Una persona è rimasta intossicata ed è stata trasferita in ospedale.

L'allarme è stato lanciato alle 11. L'episodio si è verificato in via Rainoldi che si trova nella zona tra Biumio Inferiore e le stazioni. Sono state segnalate le fiamme negli scantinati di un condominio. I vigili del fuoco hanno provveduto immediatamente a far evacuare il palazzo. Sono stati allertati anche gli operatori sanitari del 118, che sono stati inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), e sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica.

Un uomo di 32 anni è rimasto leggermente intossicato ed è stato trattato con ossigeno in codice verde: non è in pericolo di vita. Gli scantinati sono stati danneggiati in maniera importante. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento non è esclusa l'origine dolosa. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sull'accaduto. Non è chiaro se il palazzo sia agibile o meno.