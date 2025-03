Esplosione in una villa nel Pavese, un ferito in ospedale: il video della palazzina sventrata e le foto dei soccorsi Un’esplosione avvenuta questa mattina a Villanterio (Pavia) ha sventrato una villetta di due piani in via Donizzetti. Il bilancio è di un ferito, un 60enne che è rimasto ustionato dallo scoppio. I video e le immagini delle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si vedono il divano, i mobili della cucina, il lavandino del bagno: tutto sembra quasi in ordine al secondo piano della villetta gialla di via Donizzetti, a Villanterio (Pavia), se non fosse per il fatto che mancano tutte le pareti, ridotte a macerie ai piedi della costruzione. La causa è un'esplosione avvenuta alle 11:00 di oggi, domenica 30 marzo. Nello scoppio è rimasto ferito il proprietario di casa, un uomo di 60 anni, trasferito con alcune ustioni all'ospedale Sant'Anna di Pavia. Sotto shock, ma illesi, i due vicini di casa.

I vigili del fuoco al lavoro davanti alla villa (Foto: vigili del fuoco di Lodi)

L'esplosione, avvenuta al secondo piano di uno stabile su due livelli, ha sventrato la villa ma non ne ha causato il crollo. La palazzina ora è stata dichiarata inagibile.

Come si vede nelle foto diffuse dai vigili del fuoco, sul posto sono al lavoro le squadre del comando dei vigili del fuoco di Lodi del comando di Pavia, insieme al personale del nucleo Cinofilo e agli operatori del team Usar (Urban Search And Rescue) della Lombardia. Le squadre, specializzate nelle operazioni di ricerca e soccorso persone, accerteranno che sotto alle macerie non ci siano altre vittime coinvolte.

Leggi anche Esplosione in una villetta nel Pavese: una persona estratta viva dalle macerie

Al momento i Carabinieri escluderebbero, tuttavia, la presenza di dispersi: gli altri residenti sarebbero stati tutti fuori casa al momento dello scoppio. I vigili del fuoco avrebbero poi assicurato che anche la persona che questa mattina risultava irreperibile sarebbe stata, alla fine, rintracciata.