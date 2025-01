video suggerito

Auto prende fuoco nel box di un condominio di Legnano: evacuato il palazzo, visitato un bimbo di pochi mesi I vigili del fuoco di Legnano (Milano) sono intervenuti alle prime ore del 17 gennaio per un incendio scoppiato nel box di un condominio. Un'auto è stata distrutta dalle fiamme. Non sono ancora note le cause del rogo.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un'auto è andata a fuoco nelle prime ore di oggi, venerdì 17 gennaio, all'interno del box di un condominio di Legnano (nella Città Metropolitana di Milano). Sono ancora in corso gli accertamenti per capire cosa abbia innescato le fiamme che, in poco tempo, hanno distrutto la vettura. L'intero palazzo è stato evacuato per precauzione dagli agenti del commissariato locale, evitando che il fumo che nel frattempo aveva invaso una delle due scale interne avesse conseguenze gravi. Un bambino di pochi mesi è stato visitato sul posto per escludere un'eventuale inalazione.

L'allarme è scattato intorno alle 4:15 del 17 gennaio, con i vigili del fuoco di Legnano che sono interventi in un box di un condominio di via Mascagni a Legnano. Le squadre di pompieri, insieme ai colleghi di Busto Arsizio e ai volontari di Inveruno, hanno spento l'incendio dopo che ormai le fiamme avevano completamente distrutto un'auto posteggiata. Subito dopo, sono iniziati i lavori di deflusso dei fumi prodotti dal rogo e le varie verifiche sulla sicurezza degli appartamenti del palazzo.

Durante le fasi di spegnimento, i poliziotti del commissariato di Legnano si sono occupati dell'evacuazione dell'intero condominio. Il fumo, infatti, si era incanalato in una delle due scale interne e stava mettendo in pericolo i residenti. Nessuno sarebbe rimasto coinvolto in alcun modo o intossicato. Il personale sanitario del 118 è intervenuto per precauzione e ha visitato sul posto un bambino di pochi mesi per escludere una possibile inalazione dei fumi. Sono ancora in corso, invece, le indagini per risalire all'origine dell'incendio.