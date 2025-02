video suggerito

Scoppia un incendio in un condominio a Milano: 16 persone in ospedale, grave un 53enne Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, 13 febbraio, in un condominio nel quartiere Giambellino di Milano. I sanitari hanno trasportato 16 persone in ospedale, la più grave è ricoverata al Niguarda.

A cura di Enrico Spaccini

L'intervento dei vigili del fuoco al Giambellino

Un incendio è scoppiato nella serata di ieri, giovedì 13 febbraio, in un palazzo di cinque piani nel quartiere Giambellino-Lorenteggio di Milano. Sedici persone, tutte residenti nel condominio da 15 appartamenti in largo Fatima, sono state trasportate in ospedale. La più grave si trova in questo momento ricoverata al Niguarda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme, e gli agenti della polizia locale. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato i soccorritori con sei ambulanze. Sono ancora in corso le indagini per verificare le cause del rogo.

Stando a quanto riferito dal Comando dei vigili del fuoco, l'incendio è scoppiato intorno alle 22:30 del 13 febbraio. Il rogo è divampato al piano rialzato del condominio ed è stato circoscritto dalle sei squadre dei pompieri di via Darwin e della sede centrale. In tutto sono state soccorse 16 persone. Il più grave è un uomo di 53 anni, che è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.

Tra gli altri che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, anche tre bambini e tre persone con disabilità. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. I fumi generati dalle fiamme, però, sarebbero state fatali per un gatto, trovato deceduto dai vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area si sono concluse intorno alle 3:30 del mattino del 14 febbraio.