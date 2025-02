video suggerito

Va fuoco un appartamento a Pioltello, salvato un 13enne: era bloccato su un balcone all’ottavo piano Un appartamento all’ottavo piano di un palazzo di Pioltello (Milano) è andato a fuoco nella tarda mattinata dell’1 febbraio. I vigili del fuoco hanno salvato un 13enne rimasto bloccato sul balcone. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Poco prima di mezzogiorno di oggi, sabato 1 febbraio, è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento di un condominio a Pioltello (nella Città Metropolitana di Milano). I vigili del fuoco, intervenuti con diversi mezzi, sono riusciti in poco tempo a controllare le fiamme e a evitare che queste si propagassero verso altri piani del palazzo. Un ragazzino di 13 anni è stato tratto in salvo, dopo che era rimasto bloccato su un balcone all'ottavo piano. Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.

L'allarme è scattato qualche minuto prima delle 12 dell'1 febbraio. Un appartamento all'ottavo piano di un condominio di Pioltello stava andando a fuoco e un ragazzino era rimasto bloccato fuori su un balcone. Stando alle prime informazioni, ancora oggetto di verifiche, pare che il 13enne stesse dormendo e al suo risveglio la sua stanza era invasa dalle fiamme. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto, in via Cilea, con tre autopompe, un’autoscala e un carro soccorso e si sono messi subito al lavoro per controllare le fiamme.

In poco tempo, l'incendio è stato circoscritto e non è riuscito a propagarsi agli altri piani del palazzo. Il 13enne, poi, è stato tratto in salvo e affidato alle cure del personale sanitario della Croce Verde di Pioltello intervenuto. Il ragazzino non avrebbe riportato alcuna ferita, ma era in evidente stato di shock Una volta estinto l'incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto a svolgere ulteriori operazioni di bonifica, mentre non è stata ancora individuata l'origine delle fiamme.