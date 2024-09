Scoppia un incendio in un palazzo di 21 piani: cento persone evacuate, intossicate una bimba e la sua mamma

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Paura questa mattina in un palazzo di 21 piani a Milano. Un incendio è divampato all'ottavo piano di un condominio a via Trasimeno alla periferia di Milano. Circa cento persone sono state evacuate. Resta ancora da capire cosa sia successo e cosa abbia innescato le fiamme. Sono state soccorse una donna e la sua bambina, che abitavano nell'appartamento da dove è iniziato il rogo. Entrambe sono state portate in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni.

In poco tempo si sono precipitati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia: spetterà a loro fare tutte le indagini del caso. Si sta capendo se il palazzo è agibile.