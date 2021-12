Uomo trovato morto in casa a Milano: sul suo cadavere i segni dei morsi del suo cane Un uomo di 75 anni è stato trovato morto in casa a Milano. Nell’abitazione i carabinieri hanno trovato il cane della vittima: sul cadavere i segni dei morsi dell’animale.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Tragedia della solitudine a Milano: un uomo è stato trovato morto all'interno della sua abitazione in via Osimo, zona Corvetto. Il decesso è stato scoperto dai carabinieri nel pomeriggio di lunedì 13 dicembre, ma la morte dell'uomo, un 75enne, risalirebbe ad alcuni giorni prima: il cadavere dell'anziano, come riferito dal Comando provinciale dell'Arma a Fanpage.it, era infatti in avanzato stato di decomposizione quando è stato ritrovato.

In casa c'era anche il pitbull dell'anziano: sul cadavere i morsi dell'animale

La scena che si sono trovati di fronte militari dell'Arma e soccorritori è stata particolarmente straziante: in casa infatti c'era anche il cane dell'anziano, un pitbull, che nei giorni in cui è rimasto da solo chiuso nell'abitazione ha anche – probabilmente involontariamente – infierito sul cadavere del suo padrone, mordendolo in più punti forse anche per cercare di richiamarne l'attenzione. La presenza dell'animale, hanno spiegato dall'Arma, ha reso più difficoltosi tutti gli accertamenti del caso che avrebbero comunque escluso l'ipotesi di una morte violenta.

Sembra infatti che la vittima, che abitava in un appartamento popolare di proprietà dell'Aler (l'ente per le case popolari gestito dalla Regione Lombardia), soffrisse di patologie pregresse. Il decesso sarebbe dunque avvenuto per cause naturali e i carabinieri escludono che possa trattarsi di omicidio. Ad avvertire le forze dell'ordine, nel pomeriggio di lunedì, sarebbero stati alcuni vicini della vittima che non vedevano da qualche giorno l'anziano: l'uomo probabilmente giaceva già da giorni morto in casa, col solo cane accanto.