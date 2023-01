Uomo trovato morto carbonizzato in un’auto: si indaga per omicidio Sembrerebbe che l’uomo trovato morto carbonizzato in un’auto in provincia di Pavia sia stato ucciso. Non è stato ancora possibile confermare l’identità: di lui sarebbero rimasti solo pochi resti.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Potrebbero essere di Ibrahim Mohamed, i resti carbonizzati trovati in un'auto tra Gambolò e Vigevano, comuni in provincia di Pavia. Sembrerebbe che, come riporta il quotidiano "Il Giorno", il 33enne fosse l'intestatario dell'Audi A3 che non risulta rubata. Il nome non è stato ancora confermato nonostante nessuno abbia più sue notizie da sabato. L'ufficialità si potrà avere solo al termine dell'autopsia che però sembrerebbe essere molto più complessa del previsto.

Si sta indagando per omicidio

Le fiamme hanno infatti distrutto tutto lasciando pochi resti. Solo però attraverso l'esame autoptico si potrà capire cosa possa aver causato il decesso e soprattutto capire se continuare a indagare per omicidio o meno. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Vigevano che sono coordinati dal procuratore di Pavia. Al momento sembrerebbe essere stata accantonata la pista del suicidio.

I resti sono stati trovati due giorni fa in una zona che sembrerebbe essere nota per essere luogo di spaccio. Non è escluso che potrebbe trattarsi di un regolamento di conti, anche se la presunta vittima non avrebbe precedenti. Dagli accertamenti è emerso inoltre che in passato avrebbe avuto una relazione con una donna dalla quale è nata poi una bambina.

L'ex compagna sarebbe stata interrogata

La donna sarebbe stata interrogata: è però saltato fuori che la relazione è terminata parecchi anni fa: non ci sarebbe quindi alcun tipo di legame con quanto accaduto. Oltre lei sono stati interrogati alcuni conoscenti della possibile vittima e che potrebbero aiutare nell'identificazione.

Dai rilievi condotti sul luogo del ritrovamento dell'auto è emerso che l'incendio si è estinto da solo: nessuno infatti avrebbe notato il rogo. È stato un cacciatore che si trovava in quelle campagne a notarla e dare l'allarme.