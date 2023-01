Trovato un cadavere carbonizzato dentro un’auto: è un uomo ancora non identificato È stato ritrovato nelle campagne di Vigevano un corpo dentro un’auto Audi A3 data alle fiamme. Indagano i carabinieri, al lavoro per dare un nome e un volto alla vittima del rogo: tra le ipotesi in campo, anche quella di omicidio.

Si trovava all'interno di un'automobile abbandonata nelle campagne di Vigevano (Pavia). Apparteneva a un uomo ancora non identificato il cadavere ritrovato dentro la carcassa carbonizzata dell'Audi A3 data alle fiamme vicino al cimitero di Morsella, frazione del paese in provincia di Pavia: a dare l'allarme, intorno alle 19.30 di ieri, un passante che da lontano si è accorto del fuoco, e ha così chiamato immediatamente i Vigili del fuoco. L'identità del corpo, intanto, è ancora avvolta nel mistero. Indagano i carabinieri, al lavoro per dare un nome e un volto alla vittima del rogo: tra le ipotesi in campo, anche quella di omicidio.

Le prime ricostruzioni della vicenda

Gl inquirenti, dunque, non escludono nessuna pista investigativa. Quel che è emerso dai primissimi rilievi, per il momento, è che l'uomo sia stato ucciso ancor prima di essere dato alle fiamme. E che l'automobile ritrovata ormai carbonizzata potrebbe essere stata rubata. Nel frattempo, per agevolare il lavoro di ricostruzione, le strade di accesso sono state chiuse dagli agenti della polizia locale di Vigevano.

Il cadavere carbonizzato dentro l'auto a Cologne (Brescia)

Una vicenda, ora come ora, che ricorda quella del cadavere ritrovato dentro il bagagliaio di un'auto data alle fiamme la scorsa estate nelle campagne di Cologne (Brescia): in questo caso la vittima, nel corso delle indagini, venne identificata in un kosovaro di 40 anni, coinvolto all'interno di un'inchiesta dell'Antimafia su un traffico illecito di droga e armi.