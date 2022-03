Uomo preso a bottigliate dopo una lite a Milano: ricoverato d’urgenza in ospedale All’arrivo dei soccorsi il 30enne riportava ferite al volto e al fianco, provocate molto probabilmente da cocci di vetro.

A cura di Francesco Loiacono

Una lite sfociata in violenza: è quanto accaduto in via Dalmine a Baggio, intorno alle nove meno dieci di sabato sera. Dalle prime informazioni, i soccorsi sono intervenuti per un salvadoregno di quasi 30 anni: questo ha avuto una discussione con un gruppo di persone che dopo pochi minuti sono passati alla violenza fisica. Stando a quanto riporta Milano Today, all'arrivo dei soccorsi il 30enne riportava ferite al volto e al fianco, provocate molto probabilmente da cocci di vetro. Subito il trasporto con la massima urgenza al pronto soccorso: affidato alle cure dei medici, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche gli agenti di polizia, al lavoro ora per cercare di risalire all'esatta dinamica dei fatti e all'identità dell'aggressore.

Accoltellato un barbiere di 56 anni

Solo due settimane fa un barbiere di 56 anni è stato accoltellato da un dipendente. L'aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una lite scoppiata nel salone da coiffeur, che si trova in via Padova, nella periferia della città. In base ai primi accertamenti, nel pomeriggio il titolare dell'esercizio è stato ferito da un dipendente con una coltellata. Il barbiere è stato, poi, trasportato all'ospedale Niguarda in condizioni considerate serie, ma non sarebbe ritenuto in pericolo di vita dai sanitari che gli hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno fatto scattare le indagini. Il titolare del negozio di barbiere, a quanto appreso, è un egiziano di 56 anni. L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al fianco e ad una mano, con la quale probabilmente ha cercato di difendersi e di parare i colpi.