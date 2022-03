Milano, barbiere accoltellato dal dipendente per una lite nel salone Un barbiere di 56 anni è stato accoltellato da un dipendente oggi pomeriggio a Milano nel suo salone in via Padova.

Un barbiere di 56 anni è stato accoltellato da un dipendente oggi pomeriggio a Milano. L'aggressione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta a seguito di una lite scoppiata nel salone da coiffeur, che si trova in via Padova, nella periferia della città. In base ai primi accertamenti, nel pomeriggio il titolare dell'esercizio è stato ferito da un dipendente con una coltellata. Il barbiere è stato, poi, trasportato all'ospedale Niguarda in condizioni considerate serie, ma non sarebbe ritenuto in pericolo di vita dai sanitari che gli hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto, sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che stanno conducendo le indagini per chiarire cosa sia avvenuto.

Il barbiere pugnalato al fianco e alla mano

Il titolare del negozio di barbiere, a quanto appreso, è un egiziano di 56 anni. L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al fianco e ad una mano, con la quale probabilmente ha cercato di difendersi e di parare i colpi. Il barbiere ha anche una ferita alla testa. Il dipendente, un iracheno di 29 anni, è stato accompagnato in Questura. Rischia l'arresto per tentato omicidio. Gli agenti non hanno ancora accertato i motivi della lite.

Era il 30 luglio dello scorso anno, quando un ragazzo di 27 anni venne accoltellato in via Padova. L'aggressione, che non è collegata a quella di oggi, si verificò nella parte centrale di via Padova, la lunga strada che da piazzale Loreto porta fino a fuori città, verso la fermata della metro di Cascina Gobba. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, avvenne in quel caso attorno alle 5 del mattino. I soccorritori giunsero in codice rosso all'altezza del civico 200, dove trovarono il 27enne ferito da un'arma da taglio. Il 27enne fu poi trasportato in codice rosso in ambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano.