Uomo precipita dal parcheggio dell'Esselunga a Settimo Milanese: è in pericolo di vita Un uomo di 47 anni è precipitato dal parcheggio dell'Esselunga di Settimo Milanese: si trova ora in fin di vita all'ospedale Niguarda.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo è in gravissime condizioni dopo esser precipitato dal parcheggio multipiano dell'Esselunga di Settimo Milanese. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi domenica 21 gennaio. Il motivo della caduta è ancora sconosciuto: al momento si sa che l'uomo, un 47enne, è precipitato per diversi metri riportando gravissime lesioni agli arti inferiori e alla testa.

Subito sul posto sono arrivati i sanitari in ambulanza, auto medica e l'elicottero del 118: con la massima urgenza è stato trasportato all'ospedale Niguarda dove si trova ora in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri di Corsico che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso. Non si esclude al momento nessuna pista investigativa. Tra l'ipotesi più probabile quella che si sia tratto di un gesto volontario.