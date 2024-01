Incidente sul lavoro a Settimo Milanese, operaio schiacciato da un bancale: è gravissimo Un operaio di 57 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano: è stato schiacciato da un bancale mentre lavorava in un’azienda a Settimo Milanese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di oggi, lunedì 29 gennaio, si è verificato un incidente sul lavoro a Settimo Milanese, comune che si trova nella provincia di Milano. Un operaio è ricoverato in gravissime condizioni: ha riportato ferite su tutto il corpo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

L'operaio è stato schiacciato da un bancale nell'azienda Satisloh

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari sono intervenuti al civico 13 di via del Campaccio con un elicottero, un'automedica e un'ambulanza. L'incidente è avvenuto all'interno dell'azienda Satisloh. Il 57enne è stato schiacciato da un bancale.

È stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda

Ha riportato un trauma cranico e uno al torace. Dopo aver ricevuto tutte le cure del caso, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda: è in gravi condizioni, ma non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di capire cosa possa essere successo. Con loro, c'erano anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute: gli operatori dovranno capire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro.