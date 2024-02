Un manufatto di metallo schiaccia il piede di un operaio: gravissimo operaio In provincia di Varese un enorme manufatto ha schiacciato il piede di un operaio: è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 26 febbraio, si è verificato un incidente sul lavoro a Crosio Della Valle, un comune che si trova nella provincia di Varese. Un operaio è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute (Ats) del territorio.

Un manufatto ha schiacciato il piede dell'operaio

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto la segnalazione intorno alle 8 del mattino. Sono stati inviati i medici e i paramedici nello stabilimento di via caregò al civico 21 con un'ambulanza e un'automedica. Un 39enne è stato schiacciato da un grosso manufatto di metallo e, sulla base delle prime informazioni, potrebbe perdere un piede.

Sarebbe scivolato dalle tenaglie che lo stavano spostando

L'enorme oggetto è scivolato dalle tenaglie che lo stavano spostando. L'operaio è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Di Circolo di Varese dove è ancora ricoverato: è stato portato in codice giallo. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita. I medici sono stati aiutati dai vigili del fuoco: i pompieri hanno rimosso il manufatto e messo in sicurezza l'intera area. Oltre loro, c'erano i carabinieri di Varese e i tecnici dell'Ats del territorio. Entrambi hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Bisognerà infatti verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.