video suggerito

Macchinario schiaccia un operaio contro il muro e lo ferisce alla testa: 26enne liberato dai vigili del fuoco I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata del 2 maggio in un’azienda di Paderno Dugnano (Milano). I pompieri hanno liberato un operaio 26enne rimasto schiacciato contro il muro a causa di un macchinario e lo hanno affidato ai sanitari del 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 26enne è stato soccorso nella mattinata di oggi, giovedì 2 maggio, nell'azienda di Paderno Dugnano (nella Città Metropolitana di Milano) nella quale lavora come operaio. Il giovane, stando a quanto ricostruito finora, stava svolgendo alcuni incarichi a un macchinario, quando questo lo ha schiacciato contro il muro. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo. Affidato alle cure del personale del 118, nonostante la preoccupazione iniziale il 26enne non sarebbe in gravi condizioni.

L'operaio schiacciato al muro dal macchinario

L'allarme è scattato qualche minuto prima delle 9 del 2 maggio in un'azienda di via Parma a Paderno Dugnano. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri arrivati sul posto insieme ai tecnici di Ats e agli agenti della polizia locale, ma pare che il 26enne sia stato schiacciato contro una parete da un macchinario.

Il giovane operaio, infatti, stava lavorando a una fresa quando questa, per motivi che dovranno essere chiariti dagli investigatori, lo avrebbe bloccato contro un muro ferendolo alla testa e a un orecchio.

L'intervento dei sanitari e le condizioni del 26enne

L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha valutato la chiamata come urgente e ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Desio insieme e automedica in codice rosso. Le sue condizioni, infatti, sembravano gravi ma per fortuna il 26enne è sempre rimasto sveglio e cosciente.

Dopo che la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Desio ha provveduto a liberare l'operaio dal macchinario, il giovane è stato affidato alle cure del sanitari del 118 che lo hanno poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.