Portone in metallo da 12 metri si stacca e travolge un operaio: 52enne soccorso in gravi condizioni Un operaio è stato travolto dal portone in metallo dell’azienda per cui lavora che si è staccato all’improvviso. Il 52enne, dipendente dell’azienda ‘Bassi’ nel Lodigiano, ha riportato traumi alle gambe e alla schiena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 52enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella ‘Industria Meccanica Bassi' di via Luigi Bassi a San Rocco al Porto, in provincia di Lodi, avvenuto nel pomeriggio di oggi giovedì 2 maggio. Stando a quanto ricostruito finora, l'operaio dipendente del settore produzione è stato travolto dal portone in metallo di accesso allo stabilimento. I carabinieri della Compagnia di Codogno arrivati sul posto insieme al personale dell’Agenzia di tutela della salute stanno indagando per comprendere il motivo per cui il portone si è staccato uscendo dalle guide sul pavimento.

Il trasporto in ospedale con l'elisoccorso

Il lavoratore, originario del Senegal e residente a Piacenza, è stato soccorso dai sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza intervenuti con l'automedica e l'ambulanza della Croce rossa di Pizzighettone in codice rosso. A dare l'allarme, intorno alle 17:15, sono stati i colleghi di lavoro del ferito.

Sul piazzale dell'azienda della meccanica è atterrato l'elicottero decollato da Brescia che, pochi minuti dopo, ha trasportato il 52enne al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano con la massima urgenza.

Le condizioni del 52enne

Le condizioni del 52enne sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'operaio ha riportato in particolare traumi alle gambe e alla schiena, le parti del corpo rimaste schiacciate sotto il peso del portone in metallo, alto più di 12 metri e largo almeno 6. Gli investigatori e i tecnici dell'Ats hanno già effettuato i rilievi di rito e raccolto le testimonianze degli altri dipendenti presenti al momento dell'incidente. Le autorità dovranno valutare eventuali responsabilità.