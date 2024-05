video suggerito

Esplode la batteria del muletto: operaio ricoverato in condizioni serie Nella giornata di oggi, giovedì 2 maggio, in una ditta di Olgiate (Lecco) un operaio di 42 anni ha riportato alcune ferite dopo che è esplosa una batteria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, mercoledì 2 maggio 2024, a Olginate (Lecco) si è verificato un incidente sul lavoro. Un operaio si trovava su un muletto quando è esplosa la batteria: è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'infortunio è avvenuto poco dopo le 8 del mattino di oggi e all'interno di una ditta che si trova in via Postale Vecchia specializzata in minuteria metallica. Il lavoratore, un uomo di 42 anni, era a bordo del mezzo quando è scoppiata la batteria: il 42enne quindi è stato colpito dall'onda d'urto e ha riportato traumi al torace e al volto.

Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Sono state prestate le prime cure e poi è stato disposto il trasferimento all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. L'operaio è in gravi condizioni, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Sono arrivati anche i vigili del fuoco che, insieme alle forze dell'ordine e i tecnici di Ats, hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sarà inoltre necessario verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.