Cliente si offre di pulire la grata davanti al bar di fiducia, ma cede e precipita per 4 metri Un 49enne si è offerto di pulire la grata davanti a un bar di piazza Dallò a Castiglione delle Stiviere (Mantova). La rete metallica, però, ha ceduto sotto il suo peso facendolo precipitare per 4 metri.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 49enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Borgo Trento di Verona con un trauma cranico e diverse ferite a braccia, gambe e collo. Intorno alle 16 di oggi, mercoledì 10 gennaio, si era offerto di pulire una grata stradale davanti a un bar di piazza Dallò, a Castiglione delle Stiviere (in provincia di Mantova), quando è precipitato per quattro metri.

La griglia metallica ha ceduto sotto il peso del 49enne

Secondo quanto ricostruito, il 49enne era un cliente abituale del bar Caffè Sport in piazza Dallò e sarebbe stato lui a proporre ai titolari di pulire sotto la grata stradale che si trova di fronte all'ingresso. Dopo aver sollevato la griglia all'altezza del marciapiede, hanno raccontato alcuni testimoni, è sceso poggiando i piedi sulla seconda poco più in basso.

Questa, però, era molto più sottile della prima. Infatti, sarebbe servita solo per evitare che foglie o rifiuti finissero all'interno. Per questo motivo, non appena l'uomo si è piazzato sopra con il suo peso, ha ceduto facendolo cadere per quasi quattro metri, fin dove si trovano i ripostigli del condominio.

L'intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

I titolari dell'attività hanno chiamato i soccorsi e in pochi minuti sono arrivati sul posto carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Dopo averlo messo in sicurezza con un’imbragatura, il 49enne è stato estratto e caricato in ambulanza.

L'uomo è rimasto sempre cosciente e, una volta intubato, ha raggiunto l'ospedale Borgo Trento di Verona in codice rosso trasportato con l'elisoccorso. I carabinieri e gli agenti della polizia locale di Castiglione delle Stiviere sono al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.