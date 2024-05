video suggerito

Precipita per 100 metri durante una escursione in montagna: muore sul colpo Un escursionista di 76 anni è morto precipitando da un’altezza di circa 100 metri mentre si trovava sulla cima Meghé, ad Anfo, in provincia di Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragedia in montagna nella giornata di oggi giovedì 9 maggio. Un escursionista di 76 anni è morto precipitando da un'altezza di circa 100 metri su una montagna della provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni, l'uomo si trovava sulla cima Meghé, ad Anfo. La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da ricostruire ma sembrerebbe che la vittima avesse per l'equilibrio mentre si trovava su un sentiero difficile ed è precipitato per diversi metri.

Subito sono stati attivati i soccorsi sul posto: i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita al 76enne, è stato accertato il decesso. Sul luogo dell'incidente è stato trovato un 66enne con un trauma alla spalla. L'uomo è stato subito ricoverato all'ospedale Gavardo di Brescia. Sul posto il personale di Areu, il soccorso alpino e le forze dell'ordine.

Una tragedia simile è avvenuta lo scorso febbraio quando un ragazzo di 26 anni è morto dopo esser precipitato per alcuni metri mentre si trovava sul monte Due Mani, a un'altezza di 1.666 tra Morterone e Ballabio. Era uscito di casa per fare un'escursione con un amico di 27 anni: al momento della tragedia il 27enne ha visto l'amico precipitare senza riuscire purtroppo a fare nulla per salvarlo. I due ragazzi erano impegnati a salire l'ultimo tratto del sentiero prima di raggiungere la cima: la zona era impervia tanto che in quella parte del sentiero sono presenti alcune catene per aiutarsi. Poi la tragedia: il 26enne ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Anche in questo caso il tempestivo intervento dei soccorsi è stato inutile salvare la vita al giovane.