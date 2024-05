video suggerito

Perde il controllo del furgone e si schianta contro un camion: muore sul colpo Un furgone ha perso il controllo in curva finendo nella corsia opposta proprio quando stava sopraggiungendo un camioncino: la tragedia è avvenuta tra tra i comuni di Busto Garolfo e Parabiago.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi giovedì 9 maggio. Tutto è accaduto intorno alle 11.30 tra i comuni del Milanese di Busto Garolfo e Parabiago, in viale Lombardia. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto un furgone ha perso improvvisamente il controllo in curva finendo nella corsia opposta proprio quando in quel momento stava sopraggiungendo un camioncino.

Purtroppo l'impatto è stato violento: il conducente del furgone, un 42enne, è morto sul colpo, mentre l'uomo alla guida del camioncino è stato estratto dalle lamiere della sua macchina dai vigili del fuoco. Il personale del 118 lo ha trasferito in ospedale in codice rosso, si trova in gravissime condizioni.

Ora gli agenti della polizia locale di Busto Garolfo e Parabiago sono al lavoro per cercare di stabilire le cause dell'incidente. Resta infatti ancora da capire perché il furgone è andato fuori strada. Tutti gli accertamenti sono in corso.