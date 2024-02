Precipita dal monte Due Mani sotto gli occhi dell’amico: muore un ragazzo di 26 anni Un ragazzo di 26 anni è morto dopo esser precipitato per alcuni metri mentre si trovava sul monte Due Mani, a un’altezza di 1.666 tra Morterone e Ballabio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragedia sulle montagne di Lecco oggi domenica 18 febbraio. Un ragazzo di 26 anni è morto dopo esser precipitato per alcuni metri mentre si trovava sul monte Due Mani, a un'altezza di 1.666 tra Morterone e Ballabio. Era uscito di casa per fare un'escursione con un amico di 27 anni: al momento della tragedia il 27enne ha visto l'amico precipitare senza riuscire purtroppo a fare nulla per salvarlo.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, i due ragazzi erano impegnati a fare l'ultimo tratto della risalita attrezzato con alcune catene per aiutarsi quando però il 26enne ha perso l'equilibrio ed è precipitato. Subito il 27enne ha fatto scattare l'allarme e si sono attivati i soccorritori in pochi minuti: sul posto sono arrivati i sanitari di Areu di Como con l'eliambulanza e i tecnici del soccorso alpino. Purtroppo però nulla è stato possibile per salvare la vita al ragazzo. Fatale è stata la caduta di diversi metri.

Non è che l'ennesimo incidente in montagna. Solo lo scorso 14 febbraio sempre sui monti di Lecco è morto il 76enne Ernesto Tresoldi: era impegnato nella risalita della Grignetta quando è precipitato. L'uomo era un'alpinista esperto della sezione Cai di Sulbiate, dove viveva.