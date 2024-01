Un ragazzo precipita in un canalone per oltre 100 metri: è gravissimo Un ragazzo di 29 anni è precipitato per diversi metri lungo un canalone in provincia di Lecco: ha riportato traumi su tutto il corpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Foto di repertorio

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 gennaio, si è verificato un incidente in montagna in provincia di Lecco. Un ragazzo di 29 anni è precipitato in un canalone e si è procurato diverse ferite. Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto a Mandello del Lario e precisamente alle 14.09 di oggi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118.

Il 29enne è caduto per oltre cento metri

I soccorritori sono arrivati in codice rosso: gli era stata segnalata la caduta di una persona in un canalone per oltre cento metri. Grazie anche all'intervento del soccorso alpino, è stato possibile recuperare il ferito con un elicottero. Si tratta di un ragazzo di 29 anni, di cui al momento non è stata diffusa l'identità. Ha riportato un trauma cranico, un trauma al volto e uno alla schiena.

Ha riportato traumi su tutto il corpo

Ne ha riportato poi diversi alle gambe e alle braccia. Gli operatori sanitari, dopo avergli prestato le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in ospedale. È stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.