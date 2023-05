Uomo muore su un volo New York-Milano: gli altri passeggeri hanno provato a salvarlo Un passeggero di un volo decollato da New York e diretto a Milano si è sentito male. Inutile l’intervento anche di alcuni passeggeri medici: l’uomo è morto poco dopo.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia su un volo New York-Milano nella notte tra il 4 e il 5 maggio. Un passeggero della Delta Airlines si è sentito male poche ore dopo il decollo, mentre stava sorvolando l'Oceano Atlantico. Subito ha informato il personale di bordo che è intervenuto a prestare soccorso all'uomo insieme ad alcuni passeggeri, tra cui alcuni medici. Fin da subito però le condizioni del 60enne sono apparsa gravi: l'uomo è morto prima di riuscire ad atterrare.

Il decesso mentre si trovava in volo

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, non appena il volo è atterrato a Milano è intervenuto con la massima urgenza il personale medico del pronto soccorso. Purtroppo altri tentativi sono stati vani: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso del passeggero. Già il personale a bordo aveva riferito al comandante che l'uomo era morto: per questo il capitano ha deciso di non dirigersi verso lo scalo più vicino ma di continuare il viaggio fino a Milano.

L'aereo è atterrato alle 6.17 di oggi venerdì 5 maggio a Malpensa: c'è voluto più di un'ora per completare tutte le operazioni di intervento dei sanitari che hanno permesso poi di portare a terra il corpo senza vita del passeggero.