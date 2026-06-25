Treno bloccato sul ponte verso Milano Lambrate: fermi 300 passeggeri senza aria condizionata

Il blocco è in corso sul ponte dove sotto scorre via Palmanova, all’altezza di piazza Sire Raul, a Milano Est.

Foto di repertorio

Sotto al sole e senza aria condizionata. Il treno Trenord 2600 (Brescia-Milano), diretto verso la stazione di Milano Lambrate, alle 15.30 circa si è bloccato sul ponte dove sotto scorre via Palmanova, all'altezza di piazza Sire Raul, zona Casoretto, a Milano Est. Come confermato a Fanpage.it, ad ora ci sarebbero circa trecento passeggeri, tra cui molti bambini, sono stati trasferiti su un altro treno.

Presenti sul posto i vigili del fuoco di Milano con tre mezzi, la protezione civile e la Polizia ferroviaria. Presenti anche i soccorritori del 118, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) con tre ambulanze e un'auto medica. Al momento ad aver avuto bisogno di assistenza medica sembrano essere cinque donne di 27, 31, 33, 34 3 36 anni.

Come comunicato a Fanpage.it da Trenord "la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Milano Lambrate a partire dalle 15.30 per accertamenti tecnici alla linea elettrica". Stando a quanto si apprende pare che il regionale abbia tranciato con un pantografo la linea aerea proprio in quel tratto, causando quindi il blocco dell’alimentazione del convoglio.

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L'incidente ha creato "rallentamenti fino a 30 minuti", fa sapere ancora Trenord. E conclude: "È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi".

Come confermato a Fanpage.it da RFI, si sta effettuando proprio ora il cambio treno e la circolazione è tornata regolare.