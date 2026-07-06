Guasto alla stazione di Milano Centrale, treni soppressi o in ritardo fino a 1 ora

Si registrano ritardi fino a un’ora e la soppressione di diverse corse a causa di un guasto che si è verificato alla stazione di Milano Centrale.

(Immagine di repertorio)

Aggiornamento ore 10.10 – Il Treno Alta Velocità FR 9508 Firenze Santa Maria Novella (7:55) – Torino Porta Nuova (11:11) subisce una variazione e oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

Un guasto tecnico alla stazione di Milano Centrale si è verificato questa mattina, lunedì 6 luglio, e ha generato ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. È quanto annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate (Varese). Come riportato sul sito di Rfi, "gli accertamenti tecnici alla linea elettrica sono terminati. La circolazione sta riprendendo".

Intanto al momento risultano cancellati i treni regionali Trenord 2418 diretto a Arona, il 2820 diretto a Tirano e il 2936 diretto a Gallarate. Registra un ritardo di 40 minuti invece il treno EuroCity 178 diretto a Basilea. E 10 minuti di ritardo il treno EuroCity 141 diretto a Venezia Santa Lucia.

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