Donna travolta e uccisa da un treno merci a Vanzago nel Milanese: circolazione ferroviaria in tilt

Una donna è stata investita e uccisa da un treno merci nei pressi di Vanzago (Milano). L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria: ritardi e cancellazioni tra Parabiago e Rho.

Una donna ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno merci questo pomeriggio, martedì 23 giugno, nei pressi di Vanzago, un comune nel Milanese. L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria: ritardi e cancellazioni tra Parabiago e Rho.

Stando a quanto appreso, le condizioni dei resti del corpo, straziati dal treno, non hanno permesso al momento una compiuta identificazione. Dall'esame del medico legale, avvenuto in serata, si è appreso che si tratta di una donna di carnagione chiara, dai capelli rossi, presumibilmente straniera.

I soccorsi

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'investimento si sarebbe verificato intorno alle ore 17:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e due automediche in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri di Legnano, la polizia ferroviaria regionale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'investimento, per cause ancora da accertare, è avvenuto nella stazione di Vanzago Pogliano. I vigili del fuoco che sono intervenuti hanno già recuperato il corpo della vittima, la cui identità è ancora sconosciuta. Nel frattempo, la Polfer ha avviato le indagini, coordinata dall'autorità giudiziaria, per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Circolazione dei treni in tilt

Dopo l'incidente, la circolazione della direttrice tra Milano e Gallarate (Varese) è stata sospesa tra le stazioni di Parabiago (Milano) e Rho (Milano) con cancellazioni e variazioni di orario.

"Necessarie variazioni e cancellazioni per ridare regolarità al servizio", ha scritto Trenord in una nota ufficiale. "I viaggiatori da Milano Centrale\Milano Porta Garibaldi diretti a Gallarate e viceversa possono utilizzare i treni della linea Malpensa-Milano Centrale. I viaggiatori da Varese, che devono raggiungere Milano Cadorna, possono utilizzare i treni della linea Ferrovie nord Laveno n.- Varese-Saronno-Milano".