Tentato suicidio sulla metro M2 a Milano: treni sospesi tra Garibaldi e Porta Genova

L’episodio si è verificato nella fermata Sant’Ambrogio in direzione Assago. A Sant’Ambrogio non si cambia tra M2 e M4. In alternativa a Cadorna, Atm consiglia di usare altre stazioni ferroviarie.

Traffico in tilt sulla linea metropolitana milanese. La metro M2, "la verde", è stata chiusa temporaneamente tra Porta Genova e Garibaldi dopo un tentativo di suicidio, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 giugno, intorno alle 11.50.

Come comunicato da Atm i treni sono stati sostituiti da bus, "in arrivo compatibilmente con le condizioni del traffico". In alternativa a Cadorna, si consiglia di usare Loreto. A Sant'Ambrogio non si cambia tra M2 e M4. In alternativa a Cadorna, Atm consiglia in questo caso si usare altre stazioni ferroviarie.

L'incidente è avvenuto nella fermata Sant'Ambrogio, in direzione Abbiategrasso/Assago. Stando a quanto riportato da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) un ragazzo di 21 anni avrebbe tentato di togliersi la vita gettandosi sotto al treno in arrivo. Sul posto presenti un'ambulanza e un'automedica del 118. I soccorritori dopo aver prestato le prime cure del caso al giovane lo hanno poi trasportato in ospedale per accertamenti.

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Sono intervenuti immediatamente anche gli agenti della PolMetro, il personale di Atm e i vigili del fuoco di Milano per tutte le verifiche del caso e la messa in sicurezza dell'area.

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