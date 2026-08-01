Dimentica lo zaino e cerca di risalire a bordo mentre il treno riparte: 74enne trascinato a Bovisa, è grave

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 1 agosto, alla stazione ferroviaria di Milano Bovisa. Il 74enne è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

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Un uomo di 74 anni sarebbe rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 1 agosto, alla stazione ferroviaria Bovisa, in via Raffaele Lambruschini, a Milano. Stando a quanto si apprende dalle primissime informazioni diffuse, pare il 74enne – solo appena sceso dal treno 4246 di Trenord – si sarebbe accorto di aver dimenticato il proprio bagaglio a bordo. Avrebbe quindi cercato di risalire velocemente, ma proprio in quel momento si sarebbero chiuse le porte in vista della ripartenza. L'uomo sarebbe così rimasto agganciato e sarebbe stato trascinato per qualche metro finché non è stato segnalato l'accaduto al capotreno che ha immediatamente ordinato di fermare il mezzo.

Come spiegato infatti a Fanpage.it da fonti ferroviarie, dopo la salita e la discesa dei viaggiatori, il personale operativo di Trenord aveva effettuato la chiusura delle porte del treno e una volta ricevuto il segnale di via libera, il convoglio sarebbe ripartito a velocità ridotta.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Presenti un'ambulanza e un'automedica del 118, inviate in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Il 74enne pur essendo rimasto sempre cosciente avrebbe riportato ferite gravi, tanto da essere stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, per tutte le cure del caso.

Presenti sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia ferroviaria e i vigili del fuoco di Milano per la messa in sicurezza dell'area. Spetta ora alle forze dell'ordine cercare di capire effettivamente cosa sia accaduto e come, e ricostruire nel dettaglio la dinamica della vicenda.

Intanto questo incidente ha comportato rallentamenti e disagi sulla linea ferroviaria. Come confermato a Fanpage.it da Trenord, la circolazione della direttrice è stata interrotta tra le stazioni di Milano Bovisa e Milano Cadorna "a causa di un investimento di una persona da parte di un treno sulla linea. Previste variazioni e cancellazioni di treni".

Trenord, come spiegato, sta garantendo la massima collaborazione alla Polizia Ferroviaria, mettendo a disposizione ogni elemento utile a ricostruire con precisione quanto avvenuto.