Guasto Alta Velocità verso Milano, una passeggera: “Fermi in mezzo alla Pianura Padana da ore con 46 gradi”

Treno fermo da oltre tre ore in Pianura Padana: “Nel vagone 46 gradi, c’è chi ha avuto dei malori: saremmo dovuti arrivare a Milano alle 10.30”. Il racconto a Fanpage.it.

Foto di Letizia per Fanpage.it.

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Niente elettricità, niente aria condizionata. Quarantasei gradi a mezzogiorno sotto il sole in un punto non meglio precisato della Pianura Padana. È quanto si trovano a vivere viaggiatori e viaggiatrici oggi lungo la linea Alta Velocità partito stamattina alle 7.30 da Roma Termini e diretto a Milano Rogoredo, fermi dalle 10.20 circa alle 14.

"Le persone stanno iniziando a sentirsi male, alcune hanno avuto attacchi di panico. Una signora cardiopatica p stata assistita da una medica che era a bordo. Saremmo dovuti arrivare a Milano Rogoredo alle 10.30. Invece siamo ancora qua fermi nel nulla". A raccontare cosa sta accadendo a Fanpage.it è Letizia che si trova ancora a bordo del treno Italo 9970 bloccato sulle rotaie per oltre tre ore. "Ci stavamo preparando per scendere, quando c'è stato il guasto. E siamo rimasti fermi nel nulla, nel mezzo della Pianura Padana – racconta – All'inizio siamo rimasti chiusi dentro senza neanche l'aria condizionata. Nel nostro vagone (come riporta la foto in apertura, ndr) c'erano 46 gradi".

Il guasto e il treno fermo nel nulla da ore

"Appena ci siamo fermati ci hanno detto che c'era un guasto alla linea e il personale ha subito chiesto l'autorizzazione per aprire le porte. Ovviamente non si può scendere. Tutte le persone che sono scese sono state identificate dalla polizia. Un uomo, un avvocato, ha preso la sua valigia ed è uscito, avviandosi a piedi. Un altro ragazzo era nel panico perché deve discutere la tesi di laurea magistrale", spiega ancora Letizia.

"Dopo una ventina di minuti hanno aperto le porte. Dopo un'oretta hanno iniziato ad attivarsi fornendoci acqua e qualche snack dal carrello per tutti quanti – spiega a Fanpage.it – Ci siamo un po' aiutati tra di noi. Anche il personale di Italo è stato molto cordiale, con loro la polizia e la Croce Rossa".

Il problema maggiore è stato il guasto all'elettricità: "C'è stato subito un disagio generale perché ha cominciato veramente a far caldissimo. Adesso hanno richiuso chiuso di nuovo le porte e riattivato l'aria condizionata – spiega – Ora da quanto ci hanno riferito ci porteranno a Piacenza, dove cambieremo linea. E da lì dovremmo arrivare a Milano".

Guasto sull'Alta Velocità, il treno fermo per un guasto

I disagi, come riportato anche da Rfi, sono iniziati alle 10.20 con la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Milano – Bologna tra Milano Rogoredo e Piacenza per accertamenti tecnici alla linea elettrica. "I treni Alta Velocità percorreranno la linea convenzionale con una maggiore percorrenza di 120 minuti – si legge nella nota – E potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni di percorso".

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