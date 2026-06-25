Atto vandalico alla rete FerrovieNord: caos treni sulla circolazione da e per Malpensa

Caos sulla circolazione dei treni da e per Milano Malpensa: un atto vandalico, forse furto di rame, ha causato problemi.

Giornata nera per i pendolari e anche per chi deve partire per l'aeroporto di Malpensa o è atterrato. Caos sulla circolazione dei treni da e per Milano Malpensa. A farlo sapere è la stessa Trenord che fa riferimento a un atto vandalico – presumibilmente un tentato furto di rame – che ha causato variazioni. Per questo motivo, l'azienda consiglia il servizio bus shuttle Malpensa-Milano Centrale per i collegamenti con l'aeroporto. Purtroppo però il servizio non copre tutte le fermate come nel caso del Malpensa Express. Molti quindi devono ricorrere al servizio taxi.

L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra il 24 e il 25 giugno: qualcuno avrebbe provato a rubare del rame e, per farlo, avrebbe tranciato alcuni cavi causando la disconnessione dei sistemi di gestione della circolazione. I tecnici sono a lavoro dalle due di notte per riparare il guasto e di conseguenza ripristinare la normale circolazione. La notizia è stata poi diffusa alle 6:45 quando Trenord ha fatto sapere che la circolazione è sospesa tra Malpensa Aeroporto e Busto Arsizio Nord e tra Novara Nord e Busto Arsizio Nord per lavori di manutenzione infrastrutturale nei pressi della stazione di Sacconago.

Il regionale Re 51 che collega Gallarate con Malpensa e Milano Centrale è stato cancellato. La circolazione su Malpensa e Milano-Cadorna è stata ridotta. Mentre i treni che collegano Novara e Milano Cadorna stanno subendo variazioni. I responsabili dell'atto vandalico non sono stati ancora individuati. Sono in corso le indagini per capire chi possa essere stato.