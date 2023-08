Uomo investito da un treno a Rogoredo: traffico ferroviario in tilt in Lombardia a Ferragosto Un uomo è stato investito da un treno alla stazione di Milano Rogoredo. Le operazioni di recupero del corpo hanno mandato in tilt la circolazione ferroviaria in Lombardia nel giorno di Ferragosto.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Alle prime ore dell'alba di oggi, martedì 15 agosto, un treno ha investito un uomo alla stazione di Milano Rogoredo. Non è ancora chiaro se sia stata la vittima a buttarsi sotto il convoglio o se si è trattato di un incidente. Per questo motivo sono a lavoro gli agenti della Polizia Ferroviaria. Intanto il traffico ferroviario in Lombardia, soprattutto dei treni regionali, ha subito importanti ritardi, proprio nel giorno di ferragosto.

Uomo investito da un treno a Rogoredo

Intorno alle 5,45 di questa mattina uno dei primi treni in partenza dalla stazione di Milano Rogoredo ha travolto e ucciso una persona sulle rotaie. Secondo le prima informazioni, si tratterebbe di un uomo di circa 65 anni, ma per ora non son ancora state comunicate le sue generalità.

Subito sono arrivate sul posto due ambulanze, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che costatare il decesso dell'uomo. La Polizia Ferroviaria, invece, sta cercando di indagare per ricostruire la dinamica e capire se sia stata proprio la vittima a gettarsi sulle rotaie al passaggio del convoglio.

Sono, quindi, in corso i rilievi sul luogo dell'incidente, realizzati con l'ausilio dei Vigili del fuco e del personale della Rete ferroviaria italiana. Le operazioni hanno necessariamente portato alla sospensione del traffico ferroviario, provocando notevoli ritardi soprattutto ai treni regionali.

Traffico ferroviario in tilt in Lombardia

Trenord comunica sul proprio sito che ora "la circolazione ferroviaria riprende regolarmente in seguito all'investimento di una persona da parte di uno dei primi treni in uscita dal sito manutentivo in prossimità della stazione di Milano Rogoredo". Tuttavia hanno subito notevoli ritardi i seguenti treni:

24314 (PAVIA 05:39 – MILANO BOVISA POLITECNICO 06:35)

24014 (LODI 05:53 – MILANO BOVISA POLITECNICO 06:54)

24316 (PAVIA 06:09 – MILANO BOVISA POLITECNICO 07:05)

24322 (PAVIA 07:39 – MILANO BOVISA POLITECNICO 08:35)

24324 (PAVIA 08:09 – MILANO BOVISA POLITECNICO 09:05)

24022 (LODI 07:53 – MILANO BOVISA POLITECNICO 08:54)

Per questo TreNord consiglia ai propri viaggiatori di "seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione ‘Circolazione real time'".