Uomo fa irruzione sulla pista dell’aeroporto di Linate: bloccato dalla Polizia

Questa mattina un uomo ha fatto irruzione sulla pista dell'aeroporto di Linate, a Milano, ed è stato subito bloccato dal personale di sorveglianza. L'uomo è stato preso in consegna dalla Polaria, la Polizia di frontiera aerea che opera negli scali aeroportuali. Stando alle prime informazioni diffuse, all'arrivo degli agenti, l'uomo si è steso per terra senza proferire parola ed è stato portato in ospedale. Con sé aveva documenti tunisini, ma la sua identità resta ancora da accertare.

Tutto è successo nella mattinata di oggi, venerdì 19 settembre. L'uomo è entrato dal fondo della pista e sono subito scattati gli allarmi di sicurezza che hanno fatto intervenire il personale di sorveglianza e gli agenti della Polaria, che hanno bloccato l'intruso. Al momento non si sa per quale motivo l'uomo si trovasse lì e come sia riuscito a raggiungere la pista. Sono in corso ulteriori accertamenti e le operazioni di riconoscimento dell'uomo da parte degli agenti di Polizia. Secondo la Sea (Società Esercizi Aeroportuali) che gestisce lo scalo milanese, al momento non si registrano problemi per l'attività dell'aeroporto.